Ein 61-jähriger Mann aus dem Bezirk Gänserndorf lernte am 18. März, gegen 20.45 Uhr, am Hauptbahnhof in Wien ein unbekanntes Pärchen kennen und nahm den Mann und die Frau in seine Wohnung im Gemeindegebiet von Groß-Enzersdorf mit, um sie dort übernachten zu lassen.

Gegen 23.00 Uhr wurde der unbekannte Mann aggressiv und begann den 61-Jährigen zu schlagen, zu würgen und verletzte ihn mit einem Messer an den Beinen. Anschließend nahm der unbekannte das Telefon und die Hausschlüssel an sich. Am nächsten Tagen verlangte der unbekannte Täter einen vierstelligen Eurobetrag für die Rückgabe des Telefons und die Schlüssel. Nachdem die drei Personen die Wohnung verlassen hatten konnte das Opfer flüchten und die Anzeige erstatten.

Die Fahndung nach dem unbekannten Mann und er unbekannten Frau verliefen bis dato negativ.