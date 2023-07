Geschichte zum Anfassen in Groß-Enzersdorf

Wer noch nicht wusste, was unter „Napoleonistik“ zu verstehen ist, dem wurde es im Pfarrsaal erklärt: Der „Traditionsverein k.k. Infanterieregiment Nr.3 Erzherzog Carl“ stellte auf Einladung des Heimatvereins seine Arbeit vor. Die besteht großteils aus „experimenteller Archäologie“, also Forschung, Sammlung und Anwendung von historischen Gerätschaften, einschlägigen Nachbauten und Gewändern.

Im Alltag sind die Vereinsmitglieder Angestellte, ÖBB-Mitarbeiter, Historiker und Studenten – in ihrer Freizeit aber schlüpfen sie gern in des Kaisers militärische Kleider, pflegen das Lagerleben – und spielen Gefechte nach. Letzteres aber, so Vereins-Chef Wolfgang Lachnit aus Essling, spiele nur eine untergeordnete Rolle.

Die Geschichte des Infanterieregiments Erzherzog Carl stellte Ilya Berkovich von der Akademie der Wissenschaften fachkundig vor. Danach ging es an mehreren Info-Tischen ans Anprobieren von Uniformteilen, um die Funktion von Vorderladern und so fort. Geschichte zum Anfassen also – was von den Gästen durchaus wortwörtlich angenommen wurde.

Der Enzersdorf-Bezug des Vereins ist klar: Das Stadtl war ja ein Schauplatz der Schlacht bei Aspern im Jahr 1809 – und Vereins-Chef Wolfgang Lachnit sowie sein Waffenmeister Raphael Rab wirken seit einigen Jahren an den inszenierten Stadt-Führungen des Heimatvereins mit. Womit ein Wiedersehen vorprogrammiert ist. Heimatverein-Vize Gerald Bichinger konnte an diesem Abend auch Vertreter des Erzherzog-Carl-Hauses in Deutsch-Wagram und des Museums Markgrafneusiedl sowie die neue Leiterin des Heimatmuseums, Karin Neckamm, begrüßen.