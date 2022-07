Bezirk Gänserndorf: Lockere Kleidung und viel trinken

Werbung

Das Thermometer klettert auf 36 Grad – im Schatten. Es ist drückend heiß. Im sonst so windigen Bezirk regt sich kein Lüftchen und schon die kleinste Bewegung sorgt für einen Schweißausbruch. Die Tage werden zunehmend heißer.

Das hat Auswirkungen auf die Umwelt und natürlich auch auf die Menschen. Man fühlt sich schneller schlapp. Das kommt nicht von ungefähr, wie Allgemeinmediziner Helmut Legat im NÖN-Gespräch ausführt: „Hohe Außentemperaturen erzeugen Stress für den Organismus. Der Körper ist zur ständigen Thermoregulation gezwungen. Das bedeutet vermehrten Energieverbrauch schon in Ruhe. Konzentrationsstörungen und schnellere Ermüdung sind die Folge.“

Besonders gefährdet sind Kleinkinder und ältere Menschen, vor allem aber chronisch Kranke. „Grundsätzlich kann es jeden treffen“, mahnt Legat zur Vorsicht. Aus der Sicht des Mediziners sind lockere Kleidung und ausreichende Flüssigkeitsaufnahme wichtig. An die zwei bis drei Liter sollten es sein. Aber Vorsicht! „Alkohol und üppiges Essen belasten den Körper zusätzlich“, erteilt Legat den großen Gelagen eine Absage.

Ideal wäre, dass schwer arbeitenden Menschen mehr Pausen machen oder überhaupt hitzefrei bekommen. Besonders betroffen sind die Mitarbeiter im Baugewerbe. Astrid Lahofer von Lahofer Bau in Auersthal beschreibt das Dilemma: „Der Arbeitgeber kann auch bei Hitze auf die Schlechtwetterregelung zurückgreifen. Eine sehr gute Regelung, das Problem ist jedoch der vorherrschende Zeitdruck.“

Hitze und mangelnder Regen erhöhen die Gefahr von Wald- und Flurbränden. Schon eine achtlos weggeworfene Zigarette kann ausreichen. Markus Unger vom Bezirksfeuerwehrkommando informiert: „Mit der Waldbrandverordnung hat die Bezirkshauptmannschaft schon am 15. März das Entzünden von Feuern im Wald und das Rauchen untersagt. Das gilt sinngemäß auch für Wiesen und Felder.“ Während der Bezirk glücklicherweise noch nicht von großen Feuern heimgesucht wurde, hatten die Wehren schon einige Flurbrände zu löschen.

Es gibt eine Gruppe des Sonderdienstes Waldbrand vom NÖ Landesfeuerwehrverband. Zwei Sonderfahrzeuge sind derzeit in Anschaffung. Das erste Bezirksausbildungsmodul „Waldbrand“ fand bereits statt. Weitere Ausbildungen stehen für die nächsten Monate am Programm. „Das gemeinsam mit den Behörden erarbeite Pilotprojekt Waldfachplan ist in Fertigstellung“, sagt Unger. Bei Hitze locken das Schwimmbad oder der eigene Pool. Von der Sonne aufgeheizt ins Wasser zu springen, ist jedoch keine gute Idee. „Unbedingt vorher duschen“, warnt Legat. Eine Vielzahl von Badeunfällen jedes Jahr zeugt von der latenten Gefahr.

Hitze und damit verbundene Trockenperioden drängen die Frage nach der Wasserversorgung auf. Grundsätzlich wurde im Bezirk noch kein Mangel an Trinkwasser verlautbart. Zistersdorfs ÖVP-Bürgermeister Helmut Doschek ruft dennoch zum sorgsamen Umgang mit dem wertvollen Gut auf: „Die Versorgung ist gesichert, was aber kein Freibrief zu übermütigem Umgang mit Trinkwasser ist. Die Gemeinde versorgt sich zu zwei Dritteln über die eigenen Brunnen, ein Drittel muss zugekauft werden. Das war früher nicht notwendig.“

