Hochwasser Grenzübergang in Angern an der March vorübergehend gesperrt

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Symbolbild Foto: 75tiks, Shutterstock.com

D er niederösterreichisch-slowakische Grenzübergang Angern an der March/Zahorska Ves ist am Mittwoch vorübergehend gesperrt worden, teilte das Amt der niederösterreichischen Landesregierung in einer Aussendung mit.