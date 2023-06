Am Familienfest ging die Post ab

AK und ÖGB Niederösterreich begrüßten am Sonntag rund 2.100 Besucher beim Familienfest in Hohenau. Ein vielfältiges Freizeit- und Eventprogramm garantierte einen erlebnisreichen Tag für die ganze Familie.

„Wir sind dort, wo die Menschen sind. AK und ÖGB bewegen Niederösterreich – das sagen wir nicht nur, wir tun es auch. Mit unseren Festen für die Familien haben wir eine großartige Veranstaltungsreihe geschaffen. Wir zeigen damit, dass wir für die Familien ein verlässlicher und kompetenter Partner in der Arbeitswelt und in der Freizeit gleichermaßen sind“, freut sich AK-Niederösterreich-Präsident und ÖGB-Niederösterreich-Vorsitzender Markus Wieser als Gastgeber über den Besucherandrang und die tolle Stimmung beim Familienfest, das bei Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen im Weinviertel stattfand.

Beim Fototermin um die Mittagszeit zeigte er sich gegenüber der NÖN-Reporterin über den großen Besucherandrang begeistert: „Nach zwei Stunden haben wir jetzt bereits 1. 200 Besucher.“ Es sollten – wie erwähnt – noch viel mehr werden. Um die 2.100 Gäste aller Altersgruppen wurden bei der Veranstaltung am Sonntag am Sportplatz des ASV Hohenau schlussendlich begrüßt.

Über 20 Spiel- und Spaßstationen der kidsMANIA-Smiley-Tour sorgten bei den Kleinen für viel Spaß. Jede Menge Action gab es beim Riesen-Bungee-Trampolin, dem Kletterturm und dem Jugend-Fußballturnier des ASV Hohenau.

Alle großen Besucher hatten zudem die Möglichkeit, sich bei den zahlreichen Infoständen von AK Niederösterreich, Fachgewerkschaften und Partner einen Überblick über angebotene Leistungen und damit ihren Einsatz für niederösterreichische Arbeitnehmer zu verschaffen. Im Rahmen eines großen Gewinnspiels übergab Markus Wieser jede Menge attraktive Preise an die vielen Kinder und Eltern.

Das Fest bildete übrigens den Auftakt der Veranstaltungsreihe. Die nächsten Familienfeste finden bereits am 12. August in Schrems, am 27. August in Eggendorf und am 8. Oktober in Wieselburg statt. Spaß ist wieder garantiert.