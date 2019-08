Der Lenker eines Autos, das angehalten werden sollte, war zunächst ohne Beleuchtung und mit überhöhter Geschwindigkeit auf der B49 in Richtung der niederösterreichischen Grenzgemeinde geflüchtet. Nachdem er auch weitere Anhalteversuche ignoriert hatte, wurde der Pkw doch gestoppt, teilte die Polizei mit.

Der Unbekannte am Steuer sei daraufhin im Rückwärtsgang auf einen Beamten zugefahren, der sich durch einen Sprung zur Seite retten habe müssen. Der Uniformierte habe daraufhin auf das Fluchtfahrzeug gefeuert.

Das Duo entkam zunächst neuerlich mit dem Wagen, der dann jedoch fahrunfähig liegen blieb. Die Unbekannten machten sich daraufhin zu Fuß aus dem Staub. Eine Fahndung samt Polizeihubschrauber verlief negativ.

In dem sichergestellten Auto - einem vermutlich in der Slowakei gestohlenen Fiat Tipo - wurden den Ermittlern zufolge "ein griffbereites Messer und ein Schraubenzieher" sichergestellt. Laut Polizei besteht der Verdacht, dass die Männer für Einbruchsdiebstähle in Weinkeller, Scheunen etc. verantwortlich zeichnen, die seit Mitte April im Bezirk Gänserndorf verübt wurden.