Im April eröffnet in der Gemeinde der „Bernsteinpark“ – ein Fachmarktzentrum, in dem sich Lebensmittel- und andere Geschäfte ansiedeln (die NÖN berichtete). Die angrenzende Billa-Filiale gibt es schon länger, doch dort ist die Freude ob der Neueröffnung getrübt.

Laut Rewe Group besteht kein Grund zur Sorge. | privat

„Es wird die halbe Belegschaft gekündigt und das nur, weil ein Eurospar nebenan aufmacht“, so eine aufgebrachte NÖN-Leserin. Die NÖN fragte bei der Rewe Group, der Billa angehört, nach. Diese schwächt die Befürchtungen deutlich ab. Man wisse noch nicht, wie sich die neuen Supermärkte in der nahen Umgebung auf das Geschäft auswirken. Billa habe daher „in enger Absprache mit dem Betriebsrat bei den Mitarbeiter der Filiale nachgefragt, ob für sie gegebenenfalls ein Wechsel in eine der Filialen in der Umgebung vorstellbar ist“, so Unternehmenssprecher Paul Pöttschacher. Kündigungen soll es nicht geben.