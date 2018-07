Mühevoll gestaltete sich bisher die Suche nach einem Arzt, der die allgemeinmedizinische Versorgung in der Gemeinde übernimmt. Seit das Ärzte-Ehepaar Straka im April seinen Ruhestand antrat, steht dessen Ordination leer und die Gemeinde ohne Allgemeinmediziner da (die NÖN berichtete).

Vier Interessenten wurden seither von SP-Bürgermeister Robert Freitag zum Gespräch gebeten – doch erst beim fünften scheint es nun geklappt zu haben: „Wir sind guter Hoffnung, dass wir im Herbst wieder einen Arzt in der Gemeinde haben“, so Freitag. Bei dem Interessenten handle es sich um einen Allgemeinmediziner aus der Slowakei, dessen Papiere aktuell von der NÖ Ärztekammer geprüft werden. „Von dieser haben wir bereits positive Signale erhalten“, so Freitag weiter. Allerdings – weil der interessierte Arzt aus dem Ausland stammt – sei der Prozess etwas langwierig.

Wenn alles klappt, könnte der neue Mediziner in der zwischenzeitlich wegen Pensionierung geschlossenen Praxis des Ehepaars Straka ordinieren. „Familie Straka hat zugesichert, die Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen“, so Freitag. Diese Variante wäre auch die schnellste – die Ordination sei nach wie vor komplett eingerichtet.