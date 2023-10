Caritas-Pflegepersonal hilft seit vier Jahrzehnten

Die örtliche Caritas-Sozialstation lud zur 40-Jahr-Feier in die örtliche Pfarrkirche. Die Veranstaltung startete mit einer Festmesse, geleitet von Pfarrer Christian Farcas, die musikalische Begleitung erfolgte vom Kirchenchor.

Anschließend begrüßte Caritas-Regionalleiter Markus Herrmann die mitfeiernden Gäste, Alexandra Sobocinski, Leiterin von „Pflege Zuhause“, hielt eine Rückschau auf die vergangenen Jahrzehnte. Besonders erwähnenswert ist die Tatsache, dass die Gründung der Caritas-Sozialstation vor 40 Jahren von Altenhelferin Grete Bogner und Pfarrer Alfons Crijns erfolgte. Damals wurde auch die Essensversorgung ins Leben gerufen, heute bekannt als „Essen auf Rädern“. Danach lud die Caritas zur Agape in den Garten vor der Kirche.

„Wir helfen auch den Angehörigen“

Sobocinski, die die Stationsleitung 2016 übernahm, betonte im NÖN-Gespräch: Es ist unser Ziel, dass unsere Kunden bis zuletzt in der häuslichen Umgebung bleiben und wir sie dort betreuen können. Wir sind auch den Angehörigen eine große Hilfe.“

Die Kunden seien in der Regel zwischen 50 und 97 Jahre alt. Die jüngste Kundin sei ein erst dreijähriges Mädchen gewesen. In den letzten 40 Jahren seien die Kunden zwar anspruchsvoller, aber auch dankbarer geworden. „So richtige Grantscherben haben wir nicht“, scherzt sie.

Zurzeit betreuen insgesamt 37 Mitarbeiter 110 Menschen in ihrem Zuhause. Zu den Hauptaufgaben der Beschäftigten zählten die Hauskrankenpflege, die medizinische Pflege (diese wird nach Vorschrift ausschließlich von acht diplomierten Fachkräften ausgeübt) sowie die Heimhilfe.Besuche bei Klienten

bis zu drei Mal täglich Das Team besteht aus 33 Damen und vier Herren. Manche Klienten würden bis zu drei Mal pro Tag aufgesucht, andere nur ein bis zweimal täglich. Die Einsatzdauer variiere zwischen 45 Minuten und einer Stunde. Auf die Frage, ob da noch Zeit für Gespräche bliebe, antwortet Sobocinski: „Ganz klar und eindeutig – ja!“

Übrigens: Jeder, der in NÖ seinen Hauptwohnsitz hat und Pflegegeld bezieht, hat das Recht auf eine Förderung der Betreuungskosten. Diese sind einkommensabhängig. Eine Betreuung bei der „Pflege Zuhause“ der Caritas ist ab einer halben Stunde wöchentlich möglich. Motivierende Worte, sich bei bestehendem Bedarf Hilfe zu holen, richtet „Pflege Zuhause“ an die Besucher der Internetseite. „Sie leben zuhause, in der Schulter zwickt's, das Kreuz tut manchmal weh, beim Rasieren zittern die Hände. Die Lust aufs Essen ist ungebremst, aufs Abwaschen weniger. Unsere Heimhelfer unterstützen Sie mit praktischem Wissen, einem großen Herzen und mit viel Energie“, heißt es dort.

Auch das Messen des Blutzuckerspiegels, die Verabreichung von Injektionen und das Verabreichen von Medikamenten gehören zu den Tätigkeitsbereichen des Pflegepersonals.