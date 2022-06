E-Bike-Dieb kam glimpflich davon

Werbung

Verfahrenshilfe, also die anwaltliche Vertretung, wenn sich der Mandant keinen Verteidiger leisten kann, ist oft ein hartes Brot.

Diese Erfahrung musste einmal mehr Strafverteidiger Marius Garo machen, der seine liebe Not mit seinem tschechischen Mandanten (36) hatte – wobei die Sprachbarriere noch das geringste Problem war. Einerseits war es die Fülle an Vorwürfen, die von Einbruchsdiebstahl über Urkundenfälschung bis zum Widerstand gegen die Staatsgewalt rund ein halbes Dutzend Delikte umfasste. Andererseits war es das Verhalten des 36-Jährigen vor Richter Manfred Hohenecker am Landesgericht Korneuburg.

Der gelernte Schlosser gab den Diebstahl zweier E-Bikes am 27. Februar dieses Jahres in Hohenau zu, erkannte sogar den Schadenersatzanspruch des Radhändlers in der Höhe von rund 3.700 Euro an. Auch dass er mit gefälschten Nummerntaferln durch die Gegend gefahren sei, bestritt er nicht. Aber er habe keinem der Beamten bei seiner Verhaftung am 8. April in Linz etwas getan.

„Ob es gescheit ist, das zu leugnen“, fragte Hohenecker rhetorisch und traf bei Garo keineswegs auf taube Ohren, allerdings beim Angeklagten. Hohenecker sprach dem 36-Jährigen ins Gewissen und wies ihn auch darauf hin, dass bei seiner Liste an Vorstrafen, zwölf an der Zahl, sechs davon einschlägig, ein Geständnis der maßgeblichste Milderungsgrund ist.

Schließlich beriet sich Garo in einer Verhandlungspause mit seinem Mandanten. „Ich gestehe meine Schuld, alles“, war das verbale Ergebnis der Beratungen, als sich der 36-Jährige nach der kurzen Pause wieder an den Richter wandte. Dieser Satz ließ Hohenecker „alle Augen zudrücken“. Der trotz seiner vielen Vorstrafen in Österreich unbescholtene Tscheche wurde zu einer 18-monatigen Freiheitsstrafe verurteilt; 12 davon setzte der Richter sogar zur Bewährung aus. „Sie waren gut beraten von Ihrem Verteidiger“, so Hohenecker nach dem Geständnis zu dem Mann.

