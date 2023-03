Eklat bei Grenzkontrolle: Frau angeklagt

Dass eine Gerichtsverhandlung für bisher unbescholtene Menschen sehr aufwühlend sein kann, bewies eine 37-jährige Slowakin, die in Österreich als diplomierte Krankenschwester arbeitet, bei ihrem Prozess wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt. Diesen soll sie am 5. Dezember letzten Jahres frühmorgens am Grenzübergang Hohenau geleistet haben.

Noch bevor Richterin Anna Wiesflecker mit der obligatorischen Aufnahme der Personalien fertig war, erstickte fast die Stimme der 37-Jährigen unter ihren Tränen. Die Richterin versuchte, beruhigend auf die Frau einzuwirken, was schließlich auch gelang. Vielleicht waren auch das große Auditorium des Schwurgerichtssaals und die 44 Schüler und vier Lehrkräfte der Kreativmittelschule Stockerau, die der Verhandlung als Zuschauer beiwohnten, schuld an der erhöhten Aufregung der Frau.

Grenzkontrollen wegen Schleppertätigkeit

Routinemäßig und wegen erhöhter Schleppertätigkeit wurden damals in Hohenau Grenzkontrollen durchgeführt, so auch bei der 37-Jährigen, die auf dem Weg in die Arbeit war. Wie so oft klafften die zwei der Richterin präsentierten Versionen weit auseinander. Für die Krankenschwester war klar, dass sich der Polizeibeamte (55) bei seiner Amtshandlung übergriffig verhalten habe, sie selbst habe „sich nicht gewehrt“. Das junge Publikum ahnte es wohl auch, die Schilderung des 55-jährigen Beamten unterschied sich gravierend. „Warum ich sie schon wieder kontrolliere?“, hätte die 37-Jährige ihn gefragt, als er nach ihrem „Občanský“ – eine Kurzform für Ausweis auf Slowakisch – fragte. Sie habe mit den Augen gerollt, was sie nicht einmal abstritt, und die Dokumente vorgezeigt.

Er habe sie danach aufgefordert weiterzufahren. Stattdessen sei sie jedoch ausgestiegen und hätte mit ihrem „Parkplatz“ am Amtsplatz die nachkommenden Fahrzeuge behindert.

Da sie dann auch noch mit einer Arbeitskollegin telefonierend auf der Fahrbahn herumlief, habe er sich um sie gekümmert, die Frau hätte sich aber nicht beruhigen lassen. Die Situation eskalierte so weit, dass sich die 37-Jährige am Ende dieses Dezembermorgens nicht in der Arbeit, sondern gefesselt im Polizeibus wiederfand. Die Verletzung des 55-Jährigen bestritt Verteidiger Werner Heissig. Die Verletzung am linken Daumen rühre von einer chronischen Erkrankung und habe mit der Begegnung mit seiner Mandantin nichts zu tun.

Darüber hinaus beantragte Heissig die Beischaffung eines Videos der Landespolizeidirektion, auf das die Grenzbeamten keinen Zugriff haben. Ob es dieses gibt und was allenfalls darauf zu sehen sein wird, bleibt abzuwarten.

Bei genau einem Scheinwerfer, der den betreffenden Teil des Grenzübergangs an diesem Dezembermorgen gegen fünf Uhr früh erhellte, ist es diesmal die juristische Hoffnung, die zuletzt stirbt. Die Richterin vertagte.

Keine Nachrichten aus Gänserndorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.