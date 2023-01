Frische Töne im neuen Jahr

Am Dreikönigstag ging unter reger Beteiligung das Neujahrskonzert des ersten Musikvereins Grenzland im Atrium über die Bühne. Es war wegen Corona bereits dreimal verschoben worden. „Wir haben das Programm jetzt dreimal geprobt“, so Kapellmeisterin Karin Swatschina, die betont, wie sehr ihr das Orchester am Herzen liegt.

Einen Debütauftritt hatte das Kinder- und Jugendorchester. Bürgermeister Wolfgang Gaida richtete Neujahrswünsche aus, lobte die musikalische Darbietung und wandte sich mit folgenden Worten an die Kapellmeisterin und ans Orchester: „Die Jungen bringen frischen Wind und die alten Hasen stehen ihnen begleitend zur Verfügung.“

Mit Stücken wie dem Donauwalzer von Johann Strauss Sohn und dem Radetzkymarsch von Johann Strauss Vater endete die musikalische Darbietung schlussendlich – sie wurde mit langem Applaus quittiert.

