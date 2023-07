Ganze Gemeinde trauert um Mathias Bauer

In der Gemeinde ist man fassungslos: Mathias Bauer verunglückte letzten Donnerstag auf einer Dienstfahrt mit nur 23 Jahren bei Völkermarkt in Kärnten mit seinem Motorrad. Bauer war ÖVP-Gemeinderat in Hohenau, Mitglied im Pfarrgemeinderat und Obmann-Stellvertreter der katholischen Studentenverbindung Nordmark.

Er hatte viele Freunde und Kollegen. Beruflich war er im IT-Bereich tätig. Er war Bruder und zudem bester Freund von Michele Ulram – die beiden waren seit dem Kindergarten unzertrennlich. Für ihn ist es unerklärlich, dass sein bisheriger Weggefährte bei einem Motorradunfall ums Leben kam. Bauer habe sich nie stressen lassen und sei bei Gruppenausfahrten immer hinten geblieben.

Er habe sich immer doppelt abgesichert. Ulram erinnert sich an eine Tour, bei der sein Weggefährte als einziger trotz riesiger Hitze aus Sicherheitsgründen in Lederkluft fuhr. Sie hätten sich vor vier Jahren dasselbe Motorrad mit 600 Kubik und weniger als 100 PS gekauft. Er beschreibt Mathias als sehr naturverbundenen Menschen, der extrem sparsam war und von einem großen Grundstück mit Garten träumte. Die beiden Freunde erwarben erst kürzlich zusammen eine Fischerhütte, der gemeinsame Urlaub war bereits organisiert.

„Es ist alles so surreal“

Ulram kann den Verlust noch nicht fassen: „Es ist einfach so surreal.“ Er war gerade bei der Familie auf Besuch, als Mathias' Mutter die Todesnachricht erhielt. Er erlebte den unbeschreiblichen Moment einer Mutter, die gerade erfährt, dass ihr Sohn sein Leben verloren hat. Ein Ereignis, das sich nicht in Worte fassen lässt und dessen Schmerz sich unmittelbar und gewaltig Gehör verschafft.

In seiner Heimatgemeinde war Bauer auch in der Pfarre sehr aktiv, als Ministrant, dann als Lektor. Peter Heger, Pastoralassistent, erklärt: „Ich kannte ihn nur gut gelaunt, er hatte Humor. Ich schätzte seine bescheidene Art und seine Hilfsbereitschaft.“ Als Christ glaube er, dass Mathias uns vorausgegangen und jetzt im Himmelreich Gottes sei, wo sie einander einmal wiedersehen würden.

Bei der Gedenkfeier für den Verstorbenen in der Ortskirche am Samstag war diese berstend voll. Ulram abschließend zur NÖN: „Seit dem Unfall treffen wir uns im Freundeskreis regelmäßig und gestalten auch gemeinsam ein Fotokondolenzbuch, um alles zu verarbeiten.“

Auch Hohenaus SPÖ-Bürgermeister Wolfgang Gaida zeigt sich erschüttert: „Es ist sehr tragisch, wenn ein junger Mensch aus dem Leben gerissen wird. Ich möchte der Familie meine aufrichtige Anteilnahme aussprechen.“

Das Begräbnis findet am Samstag um 14 Uhr auf dem Hohenauer Friedhof mit anschließendem Trauerzug in die Kirche und einer Messe statt.