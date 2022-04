Hohenau Gelsenverein kämpft gegen die Plagegeister

Wolfgang Gaida, Barbara Seebacher und Karina Hauer sagen den Gelsen den Kampf an. Foto: privat

M it steigenden Temperaturen feiern die Gelsen ihr Comeback und vermiesen Naturliebhabern so manchen Aufenthalt im Freien. Der Einsatz der Mitarbeiter des Vereins für biologische Gelsenregulierung entlang der Thaya und March mit Sitz in Hohenau nimmt gerade wieder an Fahrt auf, um die Vermehrung der Stechmücken zu verhindern.

Denn mit zunehmenden Temperaturen werden auch diese wieder aktiv und vermiesen einem alsbald so manchen Aufenthalt im Freien. Bisher registrierte man in Österreich 46 verschiedene Moskitoarten, erfährt die NÖN im Interview mit Biologin Karina Hauer und ihrer Kollegin Barbara Seebacher, ebenfalls Biologin. Obmann des Vereins ist SPÖ-Bürgermeister Wolfgang Gaida. „Um der Verbreitung der Population Herr zu werden, ist die Zusammenarbeit aller notwendig", betonen die Biologinnen und rufen die Bevölkerung im Umland der Marchauen dazu auf, ihre Arbeit zu unterstützen. Schon kleinste Lacken begünstigen die Entstehung von Gelsenlarven." Karina Hauer Biologin Dabei sei das Wichtigste, stehendes Wasser rund um Haus und Hof zu vermeiden. Es genügen schon kleinste Wasseransammlungen, um die Entstehung der Larven zu ermöglichen. Sei es in Untersetzern, Blumentöpfen, verlegten Dachrinnen oder auch alten, im Freien gelagerten Autoreifen – man sollte diese stets kontrollieren und – wenn nötig – entleeren. Auch aufgelassene Pools gehören abgedeckt. In einem speziellen Fall waren sämtliche Bitten an einen Gartenbesitzer, sein Becken zu leeren, bisher vergebene Liebesmüh – sehr zum Leidwesen angrenzender Nachbarn, deren Bemühungen zur Gelsenbekämpfung somit eher obsolet sind. Alle Jahre wieder sorgen die Gelsen für stark juckende Dippel auf der Haut. Foto: Symbolfoto:Shutterstock/frank60 Zur Vermeidung der Larvenbildung dient auch der Einsatz eines speziellen Eiweißpräparats mit Namen „BTI". Für den privaten Gebrauch steht es in den Gemeindeämtern zur Abholung bereit. Man kann es in die Regentonne werfen, wobei hier die Anbringung eines Netzes vorzuziehen ist, damit die Wasserfläche vergittert ist. Das Mittel wird bereits seit Jahren, überwiegend von Freiwilligen, welche mit Rückenspritzen durch die Auen ziehen, in stehenden Tümpeln ausgebracht. An unzugänglichen Stellen kommen Hubschrauber zum Einsatz und werfen das Präparat ab. Ohne Freiwillige ist der ganze Einsatz nicht möglich, so werden laufend Menschen gesucht, die sich in den Dienst der Sache stellen. Ob beim direkten Einsatz quer durch die Auen oder beim Befüllen der Spritzen – jede Hilfe ist willkommen. Die Mitarbeit aller dient der gemeinsamen Sache und letztendlich der Verbesserung der Lebensqualität aller Freiluftliebhaber.

