In der Falkengasse in Hohenau erinnert der 1879 gegründete und unter Denkmalschutz stehende 1.800 Quadratmeter große jüdische Friedhof noch an die Zeit der in der Gemeinde ansässigen jüdischen Einwohner.

1937 fand hier die letzte Beerdigung statt, bevor er 1938 stillgelegt wurde. Er ist von einer Steinmauer umgeben, es befinden sich dort noch zahlreiche Grabsteine. Heute ist er im Besitz der Israelitischen Kultusgemeinde.

In der Dammgasse stand der vom Wiener Architekten Max Fleischer 1899 erbaute jüdische Tempel. Nun quillt hier nur noch Unkraut durch das große Eisentor, das das Areal vor Zutritten abriegelt und lediglich einen vagen Blick auf den Standort der ehemaligen Synagoge zulässt. Auch eine Gedenktafel sowie zwei Gesetzestafeln in hebräischer Schrift befinden sich hier.

„Die jüdische Gemeinschaft und wir haben hier alle gut miteinander gelebt.“ Stephanie Doman, Zeitzeugin aus Hohenau

Zeitzeugin Stephanie Doman, geboren 1926, erinnert sich: „Die jüdische Gemeinschaft und wir haben hier alle gut miteinander gelebt. Fast alle jüdischen Mitbewohner waren Geschäftsleute.“

Manche seien in letzter Minute ausgewandert, andere kamen nach Auschwitz. Domans Schulkollegin – ihre Familie betrieb einen Holzhandel in Drösing – wurde mit ihrer Familie in die Slowakei deportiert und kam 1945 zurück, wanderte jedoch später nach Israel aus. Strakosch, ehemaliger Besitzer der Zuckerfabrik, flüchtete in die Schweiz.

Kurz bevor die deutschen Soldaten Hohenau verlassen mussten, zündeten sie noch die Zuckerfabrik an, in der sich ein Lebensmittellager befand. „Als die ortsansässigen Frauen den Rauch sahen, liefen sie und holten sich, was noch zu retten war“, meint Doman kopfschüttelnd. Es ist für sie absolut unverständlich, dass man den unter Nahrungsmittelnot leidenden Familien die Lebensmittel nicht vorher übergeben hat.

Wie ging es nach Kriegsende in der Gemeinde eigentlich weiter? „Wir haben alle versucht, wieder einigermaßen zur Tagesordnung überzugehen“, so Doman abschließend zur NÖN.