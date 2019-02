Die Filiale des Elektrofachgeschäfts „Red Zac“ in der Gemeinde ist pleite. Darüber informierte der Gläubigerschutzverband Creditreform vergangene Woche. Demnach musste Inhaber Markus Gurschka Insolvenz anmelden. Über sein Vermögen wurde am Landesgericht Korneuburg ein Konkursverfahren eröffnet.

Als „Red Zac“-Händler führte Gurschka bis dato zwei Geschäfte: in Hohenau (Bahnstraße 2) und in Poysdorf (Bezirk Mistelbach). Neben dem Einzelhandel mit Elektromaterial und Elektrogeräten betreibt er am Hohenauer Firmensitz seit dem Jahr 2003 auch einen Elektroinstallationsbetrieb. Erst 2015 hatte der Einzelunternehmer expandiert und die Filiale in Poysdorf eröffnet.

Der Konkurs wurde auf Antrag eines Gläubigers eröffnet. Die Insolvenzursachen und die Höhe des Vermögens sind laut dem Gläubigerschutzverband derzeit noch nicht bekannt. „Über die Fortführung entscheidet der Masseverwalter. Zunächst muss er sich jedoch erst einen Überblick über die Finanzlage verschaffen“, sagt Stephan Mazal von Creditreform.