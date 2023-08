Für eine Handvoll Tschick: Wegen Diebstahls vor Gericht

Völlig zu Unrecht soll ein 57-jähriger bisher unbescholtener Mann vor Richterin Astrid Raufer am Landesgericht Korneuburg gesessen haben. So zumindest die sehr hartnäckige Sichtweise des 57-Jährigen. Er war so überzeugt von sich als ärmsten Staatsbürger und seiner Unschuld, dass es Raufer schwer hatte, in der Verhandlung zu dem Mann durchzudringen. Das Fazit des Angeklagten stand schon vor dem Urteil der Richterin fest: „Ich helfe niemandem mehr.“

Denn genau das sei der Grund, warum er jetzt hier sitze. Am Vormittag des 1. Jänner dieses Jahres hatte ihn ein Mann, um Hilfe gebeten. Der 57-Jährige solle ihm doch bitte mit einer Bankomatkarte, die er ihm gab, ein Päckchen Zigaretten aus dem Automaten der naheliegenden Trafik in Hohenau an der March holen. Das habe der Beschuldigte auch getan und danach Zigaretten und Karte wieder bei dem Mann abgeliefert.

Renitenter Angeklagter als Opfer, das nicht zuhören will

In der Nacht auf den 2. Jänner wurden nun mit just derselben Bankomatkarte weitere 12 Packerl Rauchware „erworben“. Der ganz große Haken an der Sache war, dass die Bankomatkarte auf eine Frau ausgestellt war. Auch nicht unerheblich waren die Aufnahmen, die die Überwachungskameras der Trafik lieferten. Die Statur der handelnden Person am Vormittag und in der Nacht wiesen große Ähnlichkeit auf.

Dem durchgehend renitenten 57-Jährigen versuchte Richterin Raufer, aufgrund der vorhandenen Sachlage, eine Diversion näherzubringen. Das war dann ein bisschen wie die Quadratur des Kreises, was hauptsächlich daran lag, dass der Beschuldigte so gar nicht zuhören wollte und sich als Opfer empfand, auf den der Staat einschlage: „Man bekommt vom Staat nichts.“ Aufgrund des gesundheitlichen Zustands des Mannes kam nur eine Diversion in Form einer zweijährigen Probezeit infrage. Akzeptiert hat er's schließlich, verstanden nicht.