March-Thaya-Mündung: Nationalpark ist nun auf Schiene

In Tschechien soll an der Mündung der Thaya in die March auf Höhe von Rabensburg und Hohenau auf einer Fläche von mehr als 4.000 Hektar ein neuer Nationalpark errichtet werden – das berichtet der NÖ Wirtschaftspressedienst.

In einem ersten Schritt dazu muss die Regierung das unter dem Namen Soutok – tschechisch für „Zusammenfluss“ – bekannte Gebiet zu einem Landschaftsschutzgebiet erklären. Dieses Vorhaben kommt jetzt auf Schiene. „Nachdem die erforderliche Zoneneinteilung erfolgt ist, kann die Regierung schon im kommenden Jahr den erforderlichen Beschluss zur Schaffung des Soutok-Landschaftsschutzgebietes fassen“, erklärte Tschechiens Umweltminister Petr Hladik. Das markiere den Höhepunkt im jahrzehntelangen Bemühen, den einzigartigen Auwald zu bewahren. Dieser liegt nur einen Steinwurf vom Weinviertel entfernt.

Der Soutok ist einer der größten geschlossenen Auwälder in Mitteleuropa und hat aufgrund seiner dortigen Tier- und Pflanzenvielfalt große Bedeutung. Aufgrund seines großen Bestandes an Weißstörchen, Greifvögeln, Insektenarten sowie riesigen alten Eichen wird das Gebiet auch als das „Mährische Amazonien“ bezeichnet. Nach Böhmerwald, Riesengebirge, Böhmische Schweiz und Thayatal (Podyji) wäre der Soutok der fünfte Nationalpark in Tschechien.