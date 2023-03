March-Thaya-Mündung: Neuer Nationalpark entsteht

Was Umweltschützer in Tschechien seit mehr als 30 Jahren fordern, setzt die Politik jetzt um. An der Mündung der Thaya in die March auf Höhe von Rabensburg und Hohenau soll auf einer Fläche von mehr als 4.000 Hektar zunächst ein Landschaftsschutzgebiet und in weiterer Folge ein Nationalpark errichtet werden – das berichtet der NÖ Wirtschaftspressedienst.

Das unter dem Namen Soutok – tschechisch für „Zusammenfluss“ – bekannte Gebiet ist einer der größten geschlossenen Auwälder in Mitteleuropa und hat aufgrund seiner dortigen Tier- und Pflanzenvielfalt eine hohe ökologische Bedeutung.

Nach langen Diskussionen – der Soutok wird auch forstwirtschaftlich genutzt – wurde eine Einigung zwischen Umweltministerium, Kreis Südmähren und den zehn betroffenen Gemeinden erzielt. „Das Landschaftsschutzgebiet, das wir nach der Zoneneinteilung noch heuer oder spätestens 2024 beschließen werden, ist der erste Schritt zum Nationalpark“, erklärte Tschechiens stellvertretender Umweltminister Petr Hladik bei der Bekanntgabe der Grundsatzerklärung auf Schloss Feldsberg (Valtice). In Tschechien gibt es 26 Landschaftsschutzgebiete.

Aufgrund seines Bestandes an Weißstörchen, Greifvögeln, Insektenarten sowie riesigen alten Eichen wird der Soutok auch als das „Mährische Amazonien“ bezeichnet. Nach Böhmerwald, Riesengebirge, Böhmische Schweiz und Thayatal (Podyji) wäre er der fünfte Nationalpark in Tschechien. „Am wichtigsten ist, dass wir dieses einmalige Gebiet umfassend schützen“, betonte Hladik.

Keine Nachrichten aus Gänserndorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.