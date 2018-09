An der Ecke Kirchengasse/Lustgartengasse tut sich bald etwas: Das ehemalige Altersheim, in dem sich seit Langem Wohnungen befinden, wird umgebaut. Im Gemeinderat wurde der Verkauf der 1927 erbauten Liegenschaft an die Wohnbau-Genossenschaft Arthtur Krupp beschlossen, mit der auch schon in der Deimelgasse erfolgreich eine Wohnhaus-Anlage entstand.

„Für die derzeit noch drei verbleibenden Mieter im ,Altersheim‘ werden Wohnungen in der neuen Anlage zur Verfügung stehen“, so SP-Bürgermeister Robert Freitag. Auch die Liegenschaft am Rathausplatz 14, ehemaliger „Sparmarkt-Pfeiler“, wird bald für neuen Wohnraum genutzt.

Freitag erklärt: „Seit einiger Zeit steht dieses Objekt leer und es ist zu erwarten, dass sich aufgrund des desolaten Zustandes auch kein Pächter mehr finden wird.“ Und weiter: „Nach langjährigen zähen Verhandlungen ist es nun endlich gelungen, diese Liegenschaft zu erwerben.“ Auch eine Verwendung gibt es schon: Der über 2.000 Quadratmeter große, zentral gelegene Baugrund biete sich mittelfristig „bestens an, um Wohnungen und barrierefreie Ordinationsräumlichkeiten zu errichten“.