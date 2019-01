Der Streit um den Bürgermeistersessel geht nun in die nächste Runde. Am Montag brachten die Ortsfraktionen der ÖVP und SPÖ einen Misstrauensantrag gegen den noch amtierenden SP-Bürgermeister Robert Freitag ein. Dieser wurde bereits dem aktuellen Vize Wolfgang Gaida übergeben.

„Der Misstrauensantrag wurde gestellt, da dem Gemeinderat einige Projekte, die von diesem beschlossen werden sollten, vorenthalten wurden“, so VP-Ortsparteiobmann Herbert Bartosch. Dies betreffe etwa Grundstücksabtretungen, Mietverträge und offene Forderungen. Freitag selbst sei darüber sehr überrascht und sich keiner Schuld bewusst, im Gegenteil: „Ich habe 15 Jahre erfolgreich für die Gemeinde gearbeitet und immer versucht, das Beste für alle zu erreichen.“ Für ihn sei das Ganze eine „leicht durchschaubare Aktion“, mit der man seinen geplanten Abgang (die NÖN berichtete) beschleunigen will: „Nachdem mein Wunsch, noch ein weiteres Mal für das Amt des Bürgermeisters zu kandidieren, von der Parteispitze nicht erwünscht ist, will man nun offensichtlich nicht länger auf meinen Abgang warten.“

"Wie es weitergeht, weiß ich nicht"

Die Gründe für die Einbringung des Misstrauensantrags, auch seitens der eigenen Partei, kenne Freitag nicht: „Man hat mich darüber nicht informiert.“ Nachsatz: „Sollte das Ganze nur gegen meine Person gerichtet sein, werde ich mich wehren.“ Zudem hätte sich Freitag ein Gespräch erwartet, bevor solche Schritte eingeleitet werden. „Wie es weitergeht, weiß ich nicht, ich lasse das jetzt einmal auf mich zukommen“, so Freitag abschließend.

Für SP-Vize Wolfgang Gaida ist die Sachlage klar: „Es ist absolut nichts Persönliches, aber schon allein die Tatsache, dass beide Fraktionen diesen Antrag eingebracht haben, spricht dafür, dass das Vertrauen nicht mehr vorhanden ist. Keiner macht so etwas, wenn es keine schwerwiegenden Gründe gibt.“ Nachdem er den Antrag erhalten hat, habe er der Gemeindeordnung entsprechend unter Einhaltung einer fünftägigen Frist eine Gemeinderatssitzung einberufen. Diese ist für Montag, 21. Jänner, anberaumt. In ihr soll über den Antrag abgestimmt werden.