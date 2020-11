Im Zuge einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die Hohenauer Polizeibeamten drei Männer mit vier Fahrrädern wahrnehmen. Diese ergriffen daraufhin umgehend die Flucht. Zwei der Männer konnten sofort festgenommen werden, der dritte bei weiteren Fahndungsmaßnahmen im Gemeindegebiet von Rabensburg (Bezirk Mistelbach). Im Rahmen weiterer Erhebungen konnten den drei beschuldigten Tschechen im Alter von 30, 32 und 34 Jahren mehrere Fahrraddiebstähle zugeordnet werden.

Das Trio soll insgesamt neun Fahrraddiebstähle in Hohenau und Rabensburg begangen haben. Die Polizei stellte sechs Fahrräder sicher. Zwei der Beschuldigten zeigten sich bei ihren Einvernahmen geständig, der dritte nicht. Jetzt sitzen alle in Untersuchungshaft in der Justizanstalt Korneuburg.