Ohne Schuhe geht’s zur Kirche: Barfußweg eröffnet

Ein Weg, der zur Besinnung einladen soll, zum Verweilen, Meditieren oder auch zum Erlangen neuer Erkenntnisse. Auf dem Pfad des Spürens mit bloßem Fuß schreitet man über Steine, Kiesel, Sand, Holz, Rindenmulch, Gras und Stroh.

Am Ende lädt eine Sitzbank zum Verweilen ein. Am Sonntag fand die feierliche Eröffnung des von der Hohenauer Jugendgruppe „Senfkorn“ gestalteten Barfußwegs vor der Pfarrkirche statt.

Dabei unterstützt wurde die Gruppe von Pastoralassistent Peter Heger sowie Wolfgang Seimann, ehemaliger stellvertretender Vorsitzender des Pfarrgemeinderats. Seinen Ausgang nahm das Vorhaben in einem Jugendsozialprojekt im Vorjahr. Die Leiterin der Jugendgruppe, die aus jungen Leuten zwischen 16 und 20 Jahren besteht, ist Julia Bartosch. Die feierliche Eröffnung begann mit einem Gottesdienst in der Ortskirche. Bei der anschließenden Agape vor der Kirche begrüßte Bartosch die Anwesenden, darunter auch SPÖ-Bürgermeister Wolfgang Gaida, der meinte: „Ich nehme diese neu geschaffene Stätte auch als Symbol. Es zeigt, dass sich in der Gemeinde viel tut.“

Weiters informierte Bartosch über das ins Leben gerufene Sommerprojekt in der Kirche selbst. Dort befinden sich neuerdings zwei Liegestühle, Wasserflaschen sowie Lesematerial. Die Initiative soll zum Besuch des Gotteshauses in kühlender Umgebung einladen. Nach ihrer Rede lud Heger die Anwesenden zum gemeinsamen Gebet ein, während die anwesenden Kinder in Sand, Kies und Stroh herumhüpften.

Das Projekt „Barfußweg“ ist übrigens noch nicht gänzlich vollendet. Nächstes Jahr ist die Anbringung eines Spiegels zur Selbstreflexion geplant.

