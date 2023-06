Opposition wettert gegen SPÖ-Ortschef

Die örtliche Opposition, bestehend aus ÖVP, FPÖ und Grünen, ist außer sich vor Wut. „SPÖ-Bürgermeister Wolfgang Gaida verwendet die mit Steuergeldern bezahlte Gemeindezeitung ,Rathaus Aktuell', die unabhängige Informationen liefern sollte, schon seit Längerem als Mittel, um die Opposition schlechtzureden und das Programm der SPÖ zu propagieren“, so die drei Parteien unisono.

Dieser Umstand sei verwerflich. Man fordere den Bürgermeister daher erneut auf, dieses Vorgehen einzustellen und persönliche Befindlichkeiten, die in diesem Amt ohnehin nichts verloren hätten, hintanzustellen.

So sei beispielsweise Burgenlands SPÖ-Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil groß in der Gemeindezeitung zu sehen, zudem werde ein mangelndes Miteinander in der Gemeinde vonseiten des Ortschefs beklagt. „Die Sozialdemokratie wäre gut beraten, vor ihrer eigenen Tür zu kehren. Es braucht endlich ein echtes Miteinander anstatt der unsäglichen Blockaden des Bürgermeisters. Denn Respekt vor dem politischen Mitbewerb sowie vor den Wählern und somit auch vor der Demokratie selbst sieht anders aus“, wettert die Opposition in dem offenen Brief.

„Ich habe einfach nur zurückgeschrieben“

Was sagt nun Bürgermeister Wolfgang Gaida zu den Vorwürfen der anderen Parteien? „Da gibt's nicht viel zu sagen. Ich wurde in der letzten ÖVP-Aussendung angegriffen und habe einfach nur zurückgeschrieben. Die Medien eines Bürgermeisters sind nun einmal die Gemeindezeitung sowie die Gemeinde-Homepage.“ Es tue der ÖVP wohl weh, wenn er die Wahrheit sage — nämlich dass ohnehin nie geholfen werde, wenn Bedarf bestehe.

Gaida weiter: „Man kreidet mir öffentlich an, dass ich sie nicht zu einer Spielplatzeröffnung eingeladen habe. Ich habe dann einfach nur geantwortet, dass sie meinen Einladungen zu viel wichtigeren Angelegenheiten wie beispielsweise Einkaufsservice und Testungen nicht folgen — also wieso der Wirbel wegen des Spielplatzes?“

Und was macht eigentlich SPÖ-Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil in der Gemeindezeitung? „Der Artikel ist politisch völlig neutral. Es ging dabei um das Thema Pflege, da ist Doskozil Vorreiter. Zu anderen Themen fanden auch bereits ÖVP-Landtagsabgeordneter René Lobner und ÖVP-Landtagspräsident Karl Wilfing den Weg in die Gemeindezeitung“, so Gaida abschließend.