Die NÖ Gebietskrankenkasse hatte wegen rund 8.000 Euro die Insolvenz beantragt. Markus Gurschka betont, hier etwas übersehen zu haben und strebt ein rasches Sanierungsverfahren an. „Die Geschäfte laufen gut und konnten im Vorjahr beim neuen Standort in Poysdorf den Umsatz um 78 Prozent steigern“, sagt er: „ Wir wollen auch weiterhin die Nahversorgung mit Elektrotechnik in Hohenau und Poysdorf sicherstellen.“

Markus Gurschka beschäftigt acht Mitarbeiter die sich als Red Zac Händler mit Elektrogeräten, mit Photovoltaikanlagen, Elektroinstallationen sowie Alarm- und Sicherheitstechnik beschäftigen.