Schlepperfahrzeug wurde nun entfernt

Wer sich, wie eine empörte Hohenauerin, die sich an die NÖN wandte, über einen seit knapp einem Jahr in der Au abgestellten roten Kleinbus am Grenzübergang Hohenau ärgerte, kann aufatmen: Das von Vandalen zuletzt demolierte Schlepperfahrzeug wurde kürzlich entfernt.

Dies teilte der Pressesprecher der NÖ Polizeidirektion Stefan Loidl der NÖN auf Anfrage mit. Konfrontiert mit der Aussage der wütenden Schreiberin, dass weder sie noch andere Bürger es nachvollziehen könnten, dass man so lange nichts unternommen habe, sagt Loidl: „Es ist Aufgabe des Gerichts, zu entscheiden, was in diesem Fall mit so einem Fahrzeug geschieht. Solange keine Gefahr von ihm ausgeht, z. B. austretende Flüssigkeiten, muss man abwarten.“ Nun habe das Gericht allerdings zugestimmt, den Wagen wegzubringen.

