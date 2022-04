Studentinnen begrüßten Gäste aus der Schweiz

Werbung

Vergangenes Wochenende trafen einander Vertreterinnen des „Verbandes farbentragender Mädchen“ – kurz VfM – der Dachverband der katholischen und christlichen Studentinnenverbindungen auf Mittelschulebene – zur ersten großen Veranstaltung nach Corona.

Neben der Generalversammlung am Samstagvormittag bot sich den Gästen ein vielfältiges Rahmenprogramm. Dieses wurde unter anderem von Gästen aus der Schweiz besucht.

Vorsitzende des Verbandes ist die Steirerin Stephanie Rechberger. Der NÖN verriet sie, wie es den Mitgliedern während der Pandemie erging: „Wir haben die Schwierigkeiten sehr gut gemeistert. Natürlich mussten viele Veranstaltungen abgesagt werden oder wir griffen auf Online-Veranstaltungen zurück.“ Das habe 2020 sehr gut funktioniert, gerade bei den Aktiven konnte 2021 aber eine Online-Müdigkeit festgestellt werden, so Rechberger weiter.

Festakt am 22. Oktober in St. Pölten

Für die Zukunft hofft die Vorsitzende wieder auf mehr gemeinsame Treffen. Die nächste größere Veranstaltung soll ein Festakt zu „100 Jahre Niederösterreich“ am 22. Oktober in St. Pölten sein. Neben Stefanie Rechberger, die am Samstag in ihrer Funktion als Vorsitzende bestätigt wurde, sind neue Vorstandsmitglieder hinzugekommen. Die Funktion der Aktivenvertreterin wird von Tamara Hartner übernommen und die der Damenvertreterin übernimmt die Wienerin Katharina Peintinger. Für die Schriftführung ist Susanne Bauchinger verantwortlich.

Auch eine Niederösterreicherin wird den österreichweit aktiven Verband unterstützen: Brigitte Fürnkranz aus Hollabrunn wird weiterhin die finanziellen Belange des VfM übernehmen.

