Süßer Empfang für die Kriegsopfer

Werbung

Andreas Schröckenstein, Direktor von der Firma Agrana-Zucker, handelte schnell und leitete die nötigen Schritte ein: In den auf dem Gelände der ehemaligen Zuckerfabrik Hohenau befindlichen leer stehenden Wohnungen sollten ukrainische Flüchtlinge ein neues Zuhause finden. Seit gut einer Woche leben hier sechs Frauen, drei Männer und neun Kinder. Der Empfang fand unter „süßen“ Bedingungen statt: So empfing Elvis Makic von der Zuckerfabrik Leopoldsdorf die Kinder mit vielen Taschen voller Köstlichkeiten.

Die bereitgestellten Zimmer sind sehr geräumig. Es gibt mehrere Betten, Tische, aber auch einen Fernseher, ukrainische Sender können empfangen werden. In Kürze soll in einem der unweit des Gebäudes stehenden Container eine Küche eingerichtet werden. In der ersten Woche versorgte man die Ankömmlinge noch mit Essen auf Rädern, bereitgestellt von der Caritas.

Die Familie musste vor der Flucht einige Tage im Luftschutzkeller ausharren.“

Galina Nagy, Flüchtlingshelferin

Die Unterkunft wird von einem Flüchtlingsquartierbetreiber, der im Dienste des Landes Niederösterreich steht, betreut. Unterstützung erhält er von der geborenen Ukrainerin Galina Nagy, die seit 18 Jahren in Hohenau wohnt. Täglich kommt sie in die Unterkunft zu Ihren Landsleuten. Sie ermöglicht es erst, die sprachliche Barriere zwischen den neuen Bewohnern und deren Gastgebern und Betreuern zu überwinden.

Nagy berichtet im NÖN-Gespräch: „Vor ihrer Flucht verbrachte die Familie einige Tage im Luftschutzkeller. In der Ferne hörten sie Sirenen und Schüsse. Schlussendlich gelang es ihnen, die Stadt zu verlassen. Alle haben einen sehr weiten Weg hinter sich. Ganze fünf Tage waren sie unterwegs. Von ihrer Heimatstadt Odessa ging es los über die rumänische Grenze.

Freiwillige Helfer brachten sie nach Österreich, dann kamen sie in der für den Flüchtlingsempfang adaptierten Veranstaltungsstätte „Arena Nova“ in Wiener Neustadt an. Dort teilte man sie schlussendlich ihrem jetzigen Domizil in Hohenau zu. Nagy erzählt, dass Väter mit mindestens drei Kindern unter 18 ihre Familien begleiten dürfen. Ein Vater sagte zu ihr: „Die Kinder sind mein Herz“, so die Landsfrau hörbar gerührt.

Keine Nachrichten aus Gänserndorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.