Kids erfuhren Wissenswertes rund um den Hund

Schulleiterin Susanne Wanderer begrüßte Zoey und Aron, beide ausgebildete Therapiebegleithunde, und ihre Hundeführer Daniela Krisch und Wolfgang Kopeinig gemeinsam mit Karin Raabe vom Verein TAT, die zu einem Informationsvormittag zu Gast waren.

Hunde stammen vom Wolf ab, das ist bekannt. Da gibt es allerdings noch wesentlich mehr zu wissen. Wie nähere ich mich einem fremden Hund, was sind absolute No-Gos und welche Bedürfnisse hat ein Hund? Karin Raabe vom Verein TAT referierte in dem kindgerecht aufbereiteten Vortrag, wie sich menschliches Verhalten aus Hundesicht anfühlt und was der Mensch tun kann, um ein möglichst konfliktfreies Verhältnis aufzubauen. Einiges an Wissen brachten die Kinder bereits mit.

Für die praktische Umsetzung des Gehörten standen die beiden Hunde Zoey und Aron bereit. Dass die beiden Hunde mehr können, als sich streicheln zu lassen, bewiesen sie bei den Vorführungen. Das Suchen versteckter Gegenstände oder das Tragen von Taschen sind nur zwei Beispiele. Für den Hund ist es spielerisch, im Einsatz können diese Fähigkeiten lebensrettend sein.