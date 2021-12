Covid-19: So geht’s den Pflegekräften

Das Thema Pflege ist brandaktuell. Pflegekräftemangel, Nachwuchssorgen und Ausbildungsvorschläge beschäftigen derzeit nicht nur die Politik. Die NÖN sprach mit der in Wien tätigen diplomierten Gesundheits- und Krankenpflegerin Anna Kaufmann über ihre ganz persönliche Sicht auf die Dinge. Fazit: Die Krankenpflege ist ein herausfordernder, aber auch ein sinnstiftender Beruf. Und es gibt großen Änderungsbedarf.

Jeden Tag im Büro zu sitzen, wäre für die junge Frau keine Alternative. „Ich bin wohl schon familiär geprägt. Meine Ausbildung zur Rettungssanitäterin gab schließlich den Ausschlag“, erzählt Kaufmann über ihre Motivation. „Ich kann anderen Menschen helfen und Gutes tun, das gibt einem sehr viel zurück“, berichtet Kaufmann über die positiven Seiten des Berufes. Pflege sei wesentlich mehr als Waschen und Essen reichen.

Wir hatten 26 Patienten – und ich war allein im Nachtdienst.“

Anna Kaufmann Diplomierte Krankenpflegerin

Die Kehrseite der Medaille heißt latenter Personalmangel. „Als junge Schwester war ich auf der Neurologie mit 26 belegten Betten allein im Nachdienst“, so Kaufmann, die hinter dem knappen Personal auch wirtschaftliche Überlegungen vermutet. Es gab sogar Gerüchte, man wolle den Auszubildenden die knappe Personalressource verschweigen, damit sie nicht gleich das Weite suchen.

Die hohe Arbeitsauslastung schon in „Normalzeiten“ ist für Kaufmann einer der Hauptgründe für den Pflegekräftemangel. Kurzfristige Änderungen der Dienstpläne kommen gehäuft vor, Einspringen in anderen Abteilungen ebenso.

Mehr Personal und bessere Bezahlung nötig

An der Ausbildung liegt es laut Kaufmann nicht. Hier gebe es schon sehr viele gute Möglichkeiten. „Mein Vorschlag wäre, die Vertretung der Pflegekräfte zu stärken, sie einer Kammer gleichzusetzen“, meint Kaufmann. Pflegekräfte haben im Österreichischen Gesundheits- und Krankenpflegeverband ihre Vertretung sowie in der Gewerkschaft „Vida“, welche die Demonstration „5 nach 12“ unterstützt haben.

Und weiter: „Mit mehr Personal ist die Belastung für den Einzelnen nicht so hoch, das würde vermutlich weniger abschrecken.“ Dass die Pflege nun mehr Beachtung findet, ist für sie ein Schritt in die richtige Richtung – auch wenn noch viel zu tun sei. „Die Pflege ist jetzt lauter geworden“, meint sie. Adäquate Bezahlung ist ebenso Thema.

Wie erlebt eine Krankenschwester die Covid-Pandemie? „Ich war damals in der Aufnahme. Wir hatten zu Beginn der Krise nicht einmal FFP2-Masken. Es war eine unheimliche Situation“, schildert Kaufmann. Sie machte ein EKG sowie eine Blutabnahme, einen Tag später der positive Covid-Befund des Patienten, nur zwei Tage später war sie selbst positiv. „Ich hatte glücklicherweise einen milden Verlauf, aber in der Quarantäne habe ich mein Training in der Natur sehr vermisst“, erinnert sich Kaufmann.

Die Pflege der Patienten mit einem „Post-Covid-Syndrom“ empfand Kaufmann teilweise als psychisch belastend. „Ich erinnere mich an einen Familienvater, ungefähr 30 Jahre alt. Er hat in kurzer Zeit rapide abgenommen, war intubiert und musste intensivmedizinisch betreut werden. Irgendwann hat er gesagt, er hätte nicht gedacht, dass es so schlimm sein kann“, berichtet Kaufmann.

Für Patienten, die nach dem Aufenthalt auf der Intensivstation noch nicht ausreichend oxygeniert werden konnten, wurden extra sogenannte High-Flow-Sauerstoffgeräte angeschafft. Diese braucht man, wenn Menschen über die Sauerstoff-Brille nicht genügend Sauerstoff aufnehmen können.

Viele Patienten benötigen zusätzlich psychologische Betreuung. Auch in der eigenen Familie gab es einen schweren Fall, wo das Leben an der Kippe stand. Kaufmann befürwortet die Impfung, bei der Impfpflicht ist sie geteilter Meinung. Mit Corona-Leugnern kann sie wenig anfangen.