Die Freiheitlichen treten mit fünf Kandidaten zur Gemeinderatswahl an. Mit Harald Zagler, Franz Kautz und Michael Zagler stehen drei bereits jetzt im Ortsparlament vertretene Mandatare an der Spitze.

„In den nächsten fünf Jahren werden wir uns weiter für Sicherheit, Natur- und Heimatschutz einsetzen“, so Spitzenkandidat Harald Zagler. Das Wahlmotto lautet „Kompetent mit Weitblick“ – man möchte konsequente Überzeugungsarbeit fortsetzen. Im Detail stehen der Bau einer Entlastungsstraße am Kirchpüllen sowie die Reduzierung des Verkehrs vor dem Kindergarten und der Schule und leistbare Bauplätze für die Jugend am Plan.

Die FPÖ ist gegen die geplante Klimaanlage im Gemeindeamt. „Das Gebäude zuerst im Sinne der Nachhaltigkeit umzubauen und dann 60.000 Euro für eine Klimaanlage zu investieren, ist unsinnig“, meint Zagler. Die VP hält derzeit bei neun Mandaten, die SP und die FP haben je drei Sitze inne.