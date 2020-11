In der Gemeinderatssitzung fielen Entscheidungen über die Teilnahme an der Leader-Region, am Regionalentwicklungsverein Südliches Weinviertel sowie über die Kostenbeteiligung an der Sanierung des Musikerheims. Dazu wurden Vorhaben für 2021 zur Diskussion gestellt. Die Sitzung wurde sehr konstruktiv geführt.

Der Musikverein saniert derzeit das Musikerheim. Die Sanitäranlagen werden modernisiert, eine neue Heizung wurde installiert sowie die Fassade instandgesetzt, dazu kommt eine neue Wandverkleidung für den Probenraum. Alles in allem belaufen sich die Kosten auf rund 46.000 Euro. Dem Ansuchen um Kostenbeteiligung der Gemeinde gab das Ortsparlament mit zweimal 7.700 Euro statt – bei einer Stimmenthaltung von Franz Gahr von der SPÖ. Er forderte einen Zuschuss von 50 Prozent.

„Großprojekte sollten 2021 aufgrund der schwer planbaren finanziellen Situation eher nicht angegangen werden.“ VP-Ortschef Hermann Gindl

Einstimmig fielen die Entscheidungen über die weitere Teilnahme an der Leader-Region Weinviertel Ost bis 2027 sowie am Regionalentwicklungsverein Südliches Weinviertel bis 2025. Auf Initiative von Anna Kaufmann wurde der Beitritt zur Bewegung „Gesunde Gemeinde“ beschlossen, ebenfalls einstimmig. Das Ortsparlament sprach sich vorerst für einen Zeitraum von einem Jahr aus, um zu sehen, wie das Angebot angenommen wird.

Zum zu erstellenden Voranschlag für 2021 stellte VP-Bürgermeister Hermann Gindl einige Vorhaben zur Diskussion und rief die Gemeinderatsmitglieder auf, Vorschläge einzubringen. „Großprojekte sollen aufgrund der schwer planbaren finanziellen Situation eher nicht angegangen werden“, so der Ortschef.

Der größte Brocken ist derzeit der Ankauf von Grundstücken für eine erweiterte Zufahrt zur Siedlung „Kirchpüllen“ über das Weiße Kreuz in der Höhe von rund 100.000 Euro sowie von Flächen für die Siedlungserweiterung „Kirchpüllen III“ in der Größenordnung von rund 200.000 Euro. Phillip Hafner von der SP erarbeitete ein Konzept für die WLAN-Ausstattung des Saales, damit eine EU-Förderung generiert werden kann.

Knackig fiel der Prüfbericht des Ausschusses über die laufende Gebarungsprüfung aus – keine Feststellungen. Fragen gab es von Harald Zagler von der FP zum Thema Stundung und Mietennachlass für das Gemeindegasthaus, zur Nachmittagsbetreuung im Kindergarten und zu den Auswirkungen aufs Gemeindebudget. Gindl und Amtsleiter Manfred Möstl konnten alle Fragen beantworten.