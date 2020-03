VP-Bürgermeister Hermann Gindl eröffnete als Altersvorsitzender die Zusammenkunft, um gleich nach der Wahl wieder als VP-Bürgermeister den Vorsitz zu übernehmen. Mit 13 von 15 abgegebenen Stimmen wurde der langjährige Ortschef im Amt bestätigt. Eine Stimme war ungültig, eine entfiel auf Karl Vock von der SP.

Vizebürgermeister Erich Haidinger von der VP wurde mit 13 Stimmen wiedergewählt, eine Stimme entfiel auf Helmut Vock von der VP und eine auf Karl Vock von der SP. In den Gemeindevorstand wurden neben Haidinger Patricia Mayer, Reinhard Hahn und Helmut Vock für die VP mit 14 Ja-Stimmen gewählt. Für die SP wird Karl Vock mit 13 Pro-Stimmen geschäftsführender Gemeinderat. Der Prüfungsausschuss setzt sich aus Franz Gahr von der SP sowie Karl Steiner und Robert Vock von der VP zusammen und wurde mit 14 Ja-Stimmen gewählt. Als Bildungs- und Jugendgemeinderätin wurde Patricia Mayer, als Umweltgemeinderat Phillipp Hafner von der SP und als EU Gemeinderat Ortschef Gindl mit jeweils 14 Pro-Stimmen bestellt.

Franz Gahr von der SP bemängelte zu Beginn der Sitzung, dass er nicht mehr im Mittelschulverband aufscheint. Gindl erklärte, dass die Entsendungen von den Schülerzahlen abhängen, die sich leicht verringert hätten. Eine irrtümliche Doppelbesetzung Gahrs konnte noch in der Sitzung bereinigt werden. Sehr übersichtlich vorbereitet von Gindl und Amtsleiter Manfred Möstl war das Konvolut an personellen Besetzungen der Ausschüsse. Anstatt alles mühsam vorzulesen, erhielt jeder Gemeinderat ein übersichtliches Organigramm, sodass diese Wahlen zeitsparend in einem Durchgang erledigt werden konnten.