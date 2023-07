Jede Menge Lyrik in der Mühle

Es war ein besonderer Ort für eine Lesung und eine wahrhaft „erlesene“ Runde. „Ich habe es nicht so mit Fünf-Sterne-Hotels. Am liebsten lese ich im Keller - und heute das erste Mal in einer Mühle“, eröffnete Literat Franz Staudigl seine erste Mühlenlesung. Schauplatz war die alte Lang-Mühle in Hohenruppersdorf, noch weitestgehend original erhalten und eingerichtet.

So lauschten die Gäste bei einem Gläschen Wein den Gedichten Staudigls, die mal nachdenklich und mal dunkelgrau sind - und manchmal zum Schmunzeln anregen. „Ich kann mich nicht hinsetzen und sagen: Jetzt schreibe ich über das oder das. Die Gedanken kommen und dann sind die Gedichte manchmal in 15 Minuten fertig, egal zu welcher Uhrzeit“, beschreibt Staudigl das Zustandekommen seiner Werke.

Viel Autobiografisches bringt er so zu Papier und der geneigte Zuhörer stellt fest, dass so manch Geschriebenes noch nach Jahren nichts an Aktualität eingebüßt hat. Und weil eine Mühlenlesung etwas Besonderes ist, führte Karl Braun anschließend durch das Haus. Einige der Gerätschaften funktionieren heute noch und die Sammlung an Mehlsäcken ist an sich schon eine Besonderheit.