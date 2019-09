Kindergarten nun eröffnet .

Hell, freundlich und jede Menge Platz für die jüngsten Hohenruppersdorfer – so präsentiert sich der neue Kindergarten am Kirchpüllen. Ein „Jahrhundertprojekt“ nennt VP-Bürgermeister Hermann Gindl das Vorhaben, war das alte Haus doch schon seit 1900 in Betrieb. Seit September ist das neue Gebäude bezogen, jetzt folgte die offizielle Eröffnung mit einem großen Festakt.