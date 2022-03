Müllsammelaktion: Kids und der Opa räumen auf

Alena, Alissa und Jana lieben den Wald. Der dort zurückgelassene Müll gefällt den drei Mädels schon weniger. So entstand gemeinsam mit Opa Luggi eine private Müllsammelaktion.

Jeden Sonntag geht der Herr mit seinen drei Enkeltöchtern in den Hohenruppersdorfer Forst. Er möchte damit den Kindern die Natur zu allen Jahreszeiten näherbringen. Neben den vielen Entdeckungen fiel sogar den Kindern auf, wie viele Abfälle am Waldesrand entsorgt werden. Darüber waren die Kleinen sehr entrüstet.

So machte Opa Luggi den Vorschlag: „Wir könnten ja einmal Sonntagvormittag gemeinsam einen Teil des Mülls einsammeln.“ Die kleinen Waldschrate waren begeistert. Gesagt, getan – vergangenen Sonntag war es so weit: Gut ausgerüstet mit Arbeitshandschuhen, Greifzangen und Sammelsäcken machte sich das Quartett daran, einen Teil des Waldes zu säubern. „Meine Enkeltöchter waren mit Eifer bei der Sache“, so der stolze Opa.

Jede Menge Plastiksackerl, Papier und sogar Kabel wurden in den Säcken verstaut und anschließend ordnungsgemäß entsorgt. Zum Abschluss der Sammelaktion gab es eine stärkende Jause bei der Jagdhütte. Oma und Pädagogin Eva Lackner hofft auf einen Erziehungseffekt: „Damit die Natur sauber bleibt, räumen die Kinder den Müll mancher Erwachsener weg. Vielleicht denkt der eine oder andere ja daran und kippt nächstens seinen Abfall nicht mehr einfach gedankenlos in den Wald.“

Keine Nachrichten aus Gänserndorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden