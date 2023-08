Musikverein spielte zum Kirtagsfrühschoppen auf

Zu Maria Himmelfahrt bleibt in der Gemeinde die Küche kalt. Man trifft sich zum Kirtagsfrühschoppen mit dem Musikverein im Gemeindegasthaus „Zum schwarzen Adler“. Im Duett werden die Besucher verwöhnt - von den Musikern mit gepflegter Kirtagsmusik und von Wirtin Mira Ziegler mit kulinarischen Schmankerln vom Buffet.

Der Kirtagsfrühschoppen bietet auch Plattform für Ehrungen verdienter Musiker. So erhielt Heidemarie Lackner aus den Händen des Obmanns der Bezirksarbeitsgemeinschaft Gänserndorf des NÖ Blasmusikverbandes, Franz Haberl, das Marketenderinnenabzeichen in Silber, Nina Pfeifer die Ehrenmedaille in Silber für 25 Jahre und Ludwig Lackner die Ehrenmedaille in Gold für 40 Jahre Musikausübung. Für Tobias Lackner gab es gleich zwei Urkunden - für das Leistungsabzeichen in Bronze und in Silber, die der Jungmusiker innerhalb nur einiger Monate ablegte. Es gratulierten zusätzlich der Obmann des Musikvereins, Walter Dobler, die musikalische Leiterin, Anita Lackner, und ÖVP-Bürgermeister Hermann Gindl.

Eine Ehrung zu erhalten ist ein besonderer Moment. Eine Ehrung zu verleihen ebenso, speziell wenn es für Haberl bereits die 4.000. ist, was dem Publikum einen Extra-Applaus entlockte.