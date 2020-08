Ostersonntag Fronleichnam, Angerfest oder Feuerwehrheuriger – der Musikverein ist bei vielen dörflichen Aktivitäten fixer Bestandteil. Normalerweise. Heuer ist aber alles anders. Die NÖN sprach mit Obmann Walter Dobler und der musikalischen Leiterin Anita Lackner, wie der Verein das heurige Coronajahr erlebt hat.

Dobler ist erst seit Mitte Februar Obmann des Musikvereins Hohenruppersdorf. Der Verein steckte mitten in den Vorbereitungen für das Konzert, als die Hiobsbotschaft kam. Lockdown – alles abgesagt.

„Meine erste Tätigkeit als Obmann war, den Verein stillzulegen. So habe ich mir das sicher nicht vorgestellt“, berichtet Dobler über diese Tage. Die Proben wurden abgesagt, das Konzert Ende März natürlich auch. Stille herrschte außerdem im Musikerheim, das gewöhnlich jeden Freitag belebt ist.

„Der Musikverein ist Teil des dörflichen Lebens. Am meisten habe ich die Gemeinschaft vermisst.“ Anita Lackner, musikalische Leiterin

„Ich habe alle Informationen gelesen und täglich Nachrichten gesehen. Schon damals habe ich vermutet, dass unter zehn Wochen wahrscheinlich gar nichts geht“, sollte Dobler recht behalten. Virtuelle Proben gab es vereinzelt, die jüngeren Musiker schickten ihre Aufnahmen an den Lehrer. Die Herausforderung bei einer Kapelle ist aber das Zusammenspiel, das geht eben nur persönlich und nicht übers Internet.

Schnell war klar, dass auch das beliebte Angerfest abgesagt werden musste. Gemeinsam mit dem Frühlingskonzert stellen die beiden Veranstaltungen die Haupteinnahmequellen des Vereins dar.

Aus dem Etat wird normalerweise die Einkleidung neuer Mitglieder, aber auch Unterstützung beim Ankauf von Musikinstrumenten bestritten. Essenziell für einen Musikverein sind Noten, der Ankauf kann schon mal so an die 800 Euro kosten. Investitionen, die heuer wohl nicht getätigt werden können.

„Wir haben so an die 30 Auftritte pro Jahr. Neben kirchlichen Festen spielen wir bei Feuerwehr und Sportverein, unterstützen den Wandertag und stellen die musikalische Untermalung bei Gemeindeveranstaltungen oder Firmeneröffnungen“, gibt Lackner einen Überblick, was sich so übers Jahr im Musikverein tut.

„Der Musikverein ist wesentlicher Teil des dörflichen Lebens. Am meisten habe ich die Gemeinschaft vermisst“, spricht Lackner die menschliche Seite des Vereins an. So fielen die Hochzeit eines Mitglieds und eine weitere Hochzeit, bei der der Verein entgeltlich eingeladen war, ins Wasser.

Die erste Probe nach den Lockerungsmaßnahmen war entsprechend gut besucht. „Wir haben im Freien gespielt“, erinnert sich Dobler. Das erste zumindest halböffentliche Zusammenspiel gab es am Wochenende, wo das Angerfest stattfinden sollte.

Ohne große Ankündigung spielte der Verein an verschiedenen Plätzen im Ort, mit viel Abstand zueinander. „Beim ersten Stück hatte ich schon Kribbeln im Bauch. Es gab vorher keine Probe oder gemeinsames Spielen“, berichtet Lackner.

Es hat trotzdem sehr gut funktioniert. Eine besondere Rückmeldung erhielt der Verein über WhatsApp von einem 70-Jährigen: „Super, dass sich wieder etwas tut!“

„Wir freuen uns schon sehr auf den Kirtagsfrühschoppen am 15. August. Hoffentlich bleibt es dabei und es kommen nicht wieder Maßnahmen, die eine Absage notwendig machen“, erklären beide unisono.

Musikverein hofft auf Normalität 2021

Dazu kommt auch die Sorge um die Gesundheit der Mitglieder. „Glücklicherweise ist es bei uns nicht so schlimm. Wenn ich die Bilder von anderen Ländern sehe und die Zahlen, wird mir angst und bang“, verfolgt Dobler die Entwicklung.

Die Aktivitäten der Vereine sind aus den Gemeinden nicht wegzudenken. Deren Veranstaltungen bieten der Bevölkerung, speziell der älteren Generation, die Möglichkeit des Zusammenkommens und der Gemeinsamkeit.

Es sind gesellschaftliche Fixpunkte über alle Generationen hinweg. Bleibt zu hoffen, dass das Jahr 2021 wieder mehr in Richtung Normalität geht.