Seiler feierte seinen „80er“ .

Wie feiert der Grand Seigneur des Schlagers im Weinviertel seinen 80. Geburtstag? Natürlich mit einem Konzert! Gerhard Seiler – Seele, Herz und langjähriger Leiter von „Chor und Orchester Gerhard Seiler“ nahm in Hohenruppersdorf an seinem Jubelabend Taktstock und Mikrofon in die Hand und tat, was er am liebsten tut: Musik machen.