Windpark Hohenruppersdorf III geht offiziell in Betrieb

Die Familie Plochberger hat einiges aufgeboten, um die Fertigstellung des Windparks Hohenruppersdorf III zu feiern. Das Festzelt inmitten der Windräder mutet in Relation putzig klein an, füllte sich jedoch im Laufe des Nachmittags. Den offiziellen Teil der Eröffnung moderierte Peter Rapp mit bekannt spitzer Zunge. Er fand jedoch in ÖVP-Bürgermeister Hermann Gindl einen durchaus eloquenten Interviewpartner. Landtagsabgeordneter René Lobner verwies auf die Leistungen in Bezug auf die Energiewende: „Wir sind in Niederösterreich sehr gut aufgestellt und Nummer 1 bei der Windkraft. Wir streben eine Verdreifachung der Windkraft an, auch durch Repowering.“

Pfarrer Norbert Orglmeister leitete die Segnung mit folgenden Worten ein: „Normalerweise segnet man nichts Höheres als den Stephansdom.“ Der Musikverein Hohenruppersdorf sorgte für die musikalische Unterhaltung. Für Mutige stand Bungee-Jumping am Programm. Wer lieber festen Boden unter den Füßen hatte, delektierte sich am warmen Buffet von Wirtin Mira Zieger, Eis-Greissler-Eis und Wein vom Winzerhof Semmler. Die acht Windkraftanlagen des Windparks Hohenruppersdorf III haben eine Gesamtleistung von 48 Megawatt. Insgesamt sind es nun 18 Anlagen. Noch eine Erweiterung soll es nicht geben.