Debatte um Straßennamen in Strasshof

Anlässlich des internationalen Holocaust-Gedenktags Ende Jänner wollen die NEOS in Strasshof die Namen von Straßen und Plätzen auf dem Gemeindegebiet auf den Prüfstand stellen.

Bürgermeister Ludwig Deltl will sich derzeit dazu nicht äußern. Foto: Knotz

„Viele Städte und Gemeinden in Niederösterreich stellen sich dieser Verantwortung. Es ist auch in Strasshof an der Zeit, eine derartige Prüfung einzuleiten. Unwissenheit oder Scham sind keinesfalls ein Grund, belastete Straßennamen beizubehalten. Es geht um einen verantwortungsvollen Umgang mit diesem Erbe“, so NEOS-Teamleiter Bernd Aschenbrenner.

Namen wie „Dr.-Lueger-Platz“ seien antisemitisch belastet. Hier gebe es die Möglichkeit, auf den Namen eines lokalen NS-Opfers zu wechseln (z. B. Josef Smek, bis Kriegsende im KZ Flossenbürg in Haft). „Wir haben hierzu einen Brief an Bürgermeister Deltl und die Mitglieder des Gemeinderates verfasst, um unseren Vorschlag auf offiziellem Weg der Gemeinde vorzustellen“, so Aschenbrenner weiter.

SPÖ-Bürgermeister Ludwig Deltl meint dazu: „Ich möchte dazu derzeit keine Erklärung abgeben. Da Herr Aschenbrenner diese Forderung an alle Gemeinderäte geschickt hat, würde meine Stellungnahme eine Einzelmeinung meiner Person darstellen.“

Deltl erwähnte im NÖN-Telefonat, dass Ende März eine Gemeinderatssitzung anberaumt sei, allerdings ohne konkret zu sagen, ob dieses Thema zur Sprache kommen wird. Da, wie bereits oben erwähnt, alle Gemeinderäte – auch die Mitglieder der Opposition – die NEOS-Forderung erhalten haben, kann es sein, dass die Umbenennung einiger Straßen von einer oder mehreren Fraktionen aufs Tapet gebracht wird.

