Beide wurden von den Räubern geschlagen, gefesselt und dabei auch unbestimmten Grades verletzt.

Was wollten die Täter eigentlich? Natürlich Bargeld und Schmuck, was sie auch erbeuten konnten. Zuvor durchwühlten sie die ganze Wohnung, die sich im ersten Stock über einem Geschäftslokal befindet. Danach flüchteten sie. Dem Ehepaar gelang es, die Polizei zu verständigen. Diese traf kurz darauf am Tatort ein, die Räuber waren aber schon über alle Berge.

Die Tatort- und Raubgruppe des niederösterreichischen Landeskriminalamtes übernahm die Ermittlungen. Nähere Details über den Überfall will die Polizei aus kriminaltaktischen Gründen nicht bekannt geben.

