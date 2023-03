Bad Pirawarth: Neue Ortschefin voller Tatendrang

Seit vier Monaten hat Verena Gstaltner den Bürgermeistersessel inne. Sie folgte ihrem langjährigen Vorgänger Kurt Jantschitsch nach. „Ich bin mit sehr viel Enthusiasmus dabei. Bereut habe ich den Entschluss noch nicht. Manchmal kommt der Gedanke ,Was habe ich mir da aufgebürdet?', aber der ist schnell wieder weg und ich stürze mich aufs Neue auf die Aufgabe“, so das Energiebündel Gstaltner. Und Aufgaben gibt es genug. „Ich bin ein Teamplayer. Allein geht gar nichts“, meint sie weiter.

Ein lange diskutiertes Projekt wird ab dem Frühjahr umgesetzt: Die Jugend wird endlich Räumlichkeiten für Zusammenkünfte bekommen, in Form einer Containerlösung am Kirchenparkplatz. Miete wird es voraussichtlich keine geben. Der WC-Container wird gleichzeitig öffentlich zugänglich sein.

Ein weiteres Projekt für das andere Ende der Lebensspanne nimmt nach fast ebenso langer Vorlaufzeit ebenfalls konkrete Formen an. Eine Baugenossenschaft errichtet – übrigens in der Nähe der Jugendcontainer – eine Wohnhausanlage für begleitetes Wohnen. Bis zu zwölf Wohnungen in der Größe von 50 bis 60 Quadratmetern werden auf dem Grundstück neben der Vogelsangmühle zur Verfügung stehen. „Wenn alles passt, könnte schon im Sommer Baubeginn sein“, vermutet Gstaltner.

Auch Sonnenstrom ist Thema

In den Startlöchern steht die Errichtung einer Photovoltaikanlage am Zubau der Volksschule. Mit einer Leistung von 60 kWp wird dann Sonnenstrom erzeugt. „Leider mussten wir den Plan für PV-Paneele am Altgebäude fallen lassen. Dieses Haus steht unter Denkmalschutz und die Module hätten rot sein müssen, was aber die vierfachen Kosten erzeugt“, sagt Gstaltner. Das nächste „Grüne Energie“-Projekt wird das Feuerwehrhaus in Kollnbrunn.

Keinen einzigen Ball gab es heuer in der Gemeinde. Ein Zustand, der vor allem der geschäftsführenden ÖVP-Gemeinderätin Andrea Grames gegen den Strich ging. Ihre Idee eines Tanzes in den Frühling wurde von der Ortschefin gerne aufgegriffen, der „Ball der Vereine“ war geboren. „Es ist noch nicht viel mehr als eine Idee, wir sprechen gerade mit den Vereinen, wer mitmachen möchte“, informiert Gstaltner. Immerhin, ein Termin wurde schon festgelegt, nämlich der 13. Mai. Ebenso am Programm steht der beliebte Kulturfrühling in der Dependance.

Keine Nachrichten aus Gänserndorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.