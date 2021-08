Seit 22. April ist das Impfzentrum in Haringsee nun in Betrieb, am Donnerstag heißt es nun Abschied nehmen – es werden die letzten Covid-Impfungen verabreicht.

Jana Schreiner, die Leiterin des Impfzentrums, kann zufrieden Bilanz ziehen: „Wenn wir am Donnerstag schließen, werden wir insgesamt 78 Impftage in Haringsee gehabt haben. Bis jetzt (Stand Montag) gab es 57.126 Impfungen. Eine ganz schön beeindruckende Zahl für das kleine Haringsee, wie ich finde.“

Termine ohne Buchung am letzten Tag

Am letzten Tag wird es aber eine besondere Aktion geben: „Neben den regulären Buchungen gibt es die Möglichkeit, am letzten Tag (Donnerstag, 12. August, Anm.) zwischen 17 und 20 Uhr auch ohne vorherige Terminbuchung mit dem Impfstoff von BioNTech/Pfizer geimpft zu werden“, erklärt ÖVP-Bürgermeister Roman Sigmund.

Was muss man zur Impfung mitbringen? Die E-Card, einen Lichtbildausweis und – wenn vorhanden und eine Eintragung gewünscht ist – auch den Impfpass. „Ziel dieser Aktion ist es, noch möglichst vielen einen unkomplizierten Zugang zur so wichtigen Corona-Impfung zu ermöglichen. Nützen Sie noch diese Gelegenheit bzw. dieses Angebot und kommen Sie nach Haringsee. Sie sind herzlich willkommen“, ergänzt Sigmund abschließend.

Dank an die Mitarbeiter

Mit dieser Aktion könnte sogar noch die „60.000er“-Grenze an verabreichten Impfungen überschritten werden. „Ich rechne mit über 59.000, aber wenn wir die 60.000 dann wirklich schaffen würden, wäre das schon sehr genial“, freut sich Schreiner aber über jeden einzelnen Geimpften: „Unser Ziel ist es, über 80 Prozent der Bevölkerung durch die Impfung schützen zu können.“ Die Stimmung im Haringseer Impfzentrum sei stets gut gewesen. Die etwa 150 Mitarbeiter – vom Arzt bis zum Einweiser auf den Parkplätzen – hätten alle einen tollen Job gemacht, bekräftigt die Leiterin des Impfzentrums.

Sorgen der Politik, man könne die in Österreich lebenden Ausländer oder Menschen, die nicht gut Deutsch verstehen, schwer erreichen, kann sie zerstreuen. Aktuell wollen viele Menschen von ihr wissen, wie sie nach dem Schließen der Impfstraße an einen zweiten Impftermin kommen: „Einfach über www.impfung.at , dort kann man sich einen zweiten Termin 21 bis 42 Tage nach der Erstimpfung bei einem Arzt in der Nähe buchen“, meint Schreiner abschließend.