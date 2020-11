Gänserndorfer Hilfswerk nun übersiedelt .

Einen neuen Standort bezog am Freitag offiziell das Familien- und Beratungszentrum des Gänserndorfer Hilfswerks. Bislang war man in der Hans-Kudlich-Gasse untergebracht, nun darf sich der Verein über ein repräsentatives Zuhause in der Bahnstraße 51 freuen.