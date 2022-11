In Korneuburg Tödliche Gasexplosion in Dürnkrut: Prozess am 24. November

Verhandlungsort: Das Korneuburger Gericht Foto: Löwenstein

N ach einer tödlichen Gasexplosion am 13. März in einem Einfamilienhaus in Dürnkrut (Bezirk Gänserndorf) steht der Polier jener Baustelle, die den Unfall ausgelöst haben soll, am 24. November in Korneuburg vor Gericht.