Eine Gänserndorferin (Name der Redaktion bekannt), die nach einem Urlaub in Kuba aufgrund der Coronakrise in Quarantäne musste, ist mehr als verärgert. Grund: Sie bekommt von der Bezirkshauptmannschaft (BH) keine sogenannte Verpflichtserklärung und fürchtet nun, dass sie von ihrem Dienstgeber kein Gehalt für die Zeit der Quarantäne erhält.

Die Vorgeschichte: Als die Gänserndorferin mit ihrem Lebensgefährten am 8. März nach Kuba flog, war die Welt noch in Ordnung. Zwei Wochen später war Europa bereits der Corona-Hotspot. Die Rückreise entwickelte sich zu einer Odyssee – es gab keinen Flug mehr nach Wien.

So landete das Paar am 22. März in Zürich und musste mit einem Mietwagen nach Gänserndorf fahren: „Wir wurden weder am Flughafen, noch an den beiden Grenzen auf Symptome untersucht. Wir fuhren auf direktem Weg nach Hause, nur einmal hielten wir zum Tanken an.“ Nach Mitternacht waren die beiden schließlich in Gänserndorf.

„BH gibt uns keine Verpflichtserklärung“

„Am Vormittag meldeten wir uns bei der BH wegen der gesetzlich vorgeschriebenen Quarantäne. Die Amtsärztin teilte uns mit, dass wir keine Verpflichtserklärung bekommen, da dies nicht vorgesehen sei.“ Sie habe auch keine Daten aufgenommen: „Wir haben uns dann zusätzlich online beim Amt der NÖ Landesregierung registriert.“

Die Gänserndorferin arbeitet in einer Apotheke in Wien: „Die könnte eine Entgelt-Fortzahlung in meinem Fall einreichen, allerdings nur, wenn ich diese Verpflichtserklärung von der BH erhalte.“ Jetzt sehe es so aus, als habe sich die Gänserndorferin in eine freiwillige Quarantäne begeben: „Dem ist aber nicht so. Laut Bundesregierung mussten wir nach der Heimreise in Quarantäne gehen.“

Die Frau spricht von einem „erschreckenden und fehlerhaften Verhalten“ der Behörde: „Jeder könnte das Virus in sich tragen, auch ohne Symptome.“ Und weil sie an den Schutz der Mitmenschen gedacht hatte, müsste sie selbst nun finanziell dafür büßen.

NÖN Gänserndorfs Bezirkshauptmann-Stellvertreter Merkatz: „In diesem Fall handelt es sich um eine selbst gewählte Quarantäne.“

Was sagt die BH zu den Vorwürfen? Bezirkshauptmann-Stellvertreter Wolfgang Merkatz: „Die Frau war in Kuba, das zu diesem Zeitpunkt kein Risikogebiet war. Sie fuhr dann von Zürich nach Hause, ohne irgendeinen Kontakt zu infizierten Menschen zu haben. Und sie hatte überhaupt keine Symptome.“ Dies alles habe sie im Gespräch mit der Amtsärztin bekannt gegeben. Somit habe die Gänserndorferin keinen Bescheid für eine Heimquarantäne bekommen und es sei auch keine Testung auf das Virus notwendig gewesen. Deshalb erhalte sie auch keine Verpflichtserklärung.

Laut BH handelt es sich in diesem Fall um eine selbst gewählte Quarantäne: „Bezüglich Gehalt muss die Betroffene dies mit ihrem Dienstgeber klären.“