Weinseliges Konzert auf Schloss Hof erfreute die Gemüter

Im Arkadenhof von Schloss Hof hieß es wieder „In Vino Veritas“ und die kulturbegeisterten Zuschauer strömten nur so herbei zur alljährlichen unterhaltsamen Matinee mit der Philharmonie Marchfeld.

Moderator Wolfgang Gratschmaier führte nicht nur mit viel Schmäh und Charme durchs wien- und weinselige Programm, sondern überzeugte auch mit seiner Gesangskunst – immerhin ist er seit 2003 Mitglied des Ensembles der Wiener Volksoper. Ihm zur Seite stand Sopranistin Elisabeth Schwarz, die nicht nur mit ihrer Stimme, sondern auch schauspielerischen Einlagen zu glänzen wusste – so beispielsweise trug sie Johann Strauss' „Schwipslied“ aus „Eine Nacht in Venedig“ derart „prickelnd“ vor, dass sich so mancher Besucher nicht sicher war, ob der allgegenwärtige Wein oder rein das Talent der Sängerin den Ton angaben.

Verstärkung hatte sich die Philharmonie Marchfeld – wie immer meisterhaft dirigiert von Bettina Schmidt – auch von einer weiteren Virtuosin ihres Fachs geholt: Barbara Laistner-Ebner spielte bereits beim legendären Neujahrskonzert auf ihrer Zither und sorgte auch auf Schloss Hof für derartige Begeisterungsstürme, dass sie nicht umhin konnte und zwei weitere Stücke zum Besten gab: Darunter die wohl bekannteste Zither-Melodie der Welt, den „Dritten Mann“. Es war ein durchwegs gelungenes Konzert, das nach dem letzten Applaus noch bei dem einen oder anderen edlen Tropfen im sonnendurchfluteten Arkadenhof des Schlosses „nachbesprochen“ werden wollte.