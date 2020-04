Es sollte eine Traumreise werden, doch dann kam Corona und nichts war so, wie erhofft. Dazu gab es anschließend noch Ärger mit der Bezirkshauptmannschaft. Die Kontaktaufnahme mit der Behörde wegen Covid-19 endete für Frau W. in einem unerfreulichen Streitgespräch mit der Amtsärztin.

Am 27. März erhielt die Spannbergerin ein Schreiben der Bezirkshauptmannschaft. Sie möge die diensthabende Amtsärztin wegen Erhebungen zu einem möglichen Kontakt mit einer an Covid-19 erkrankten Person anrufen – so der trockene Amtstext. Das machte Frau W. auch. Das Gespräch eskalierte allerdings. „Die Amtsärztin war erbost, warum ich sie belästige, sie meinte, sie hätte Wichtigeres zu tun. Ich bin zur Kontaktaufnahme aufgefordert worden“, ist Frau W. empört und ergänzt: „Ich wurde angeschnauzt, warum ich so eine Reise überhaupt mache, ich sei selbst an allem schuld.“

Frau W. hatte die Reise schon vor einem Jahr gebucht, damals war von Corona keine Rede. Stornieren wäre nur mit 100 Prozent Stornogebühr möglich gewesen, da es für das Reiseziel Anfang März noch keine Reisewarnung gab. „Ich war nach der Rückkehr in Quarantäne, ein Test wurde mir aber von der Amtsärztin verweigert“, so Frau W., die im NÖN-Gespräch auch von Erkrankungsfällen an Bord berichtet. „Wir haben uns mit anderen Passagieren zusammengetan, um gegen den Veranstalter vorgehen zu können, deswegen weiß ich, dass welche krank wurden und sogar schon gestorben sind“, berichtet Frau W.

Bezirkshauptmann-Stellvertreter Wolfgang Merkatz zeichnet gegenüber der NÖN ein anderes Bild: „Die Amtsärztin hat die Vorgangsweise erklärt, leider wurde das nicht verstanden und Frau W. bestand weiterhin auf einen Test.“ Dafür gäbe es klare Vorgaben wie Symptome, Kontakt mit infizierten Personen und Risikogebiet. „Frau W. hat im Gespräch nichts von Kontakt mit anderen Erkrankten berichtet“, so Merkatz weiter, um hinzuzufügen: „Das Gespräch war am 1. April, sie ist seit Mitte März zurück. Wenn bis jetzt keine Symptome aufgetreten sind, ist davon auszugehen, dass keine Infektion stattfand.“

Merkatz verweist auf die offizielle Vorgangsweise: So sei die Telefonnummer 1450 anzurufen, wenn verdächtige Symptome auftreten.