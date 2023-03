Tipps zum Bauen und Renovieren

Eine Info-Aktion soll Renovierern und Häuslbauern helfen, ihre Ziele umzusetzen. Die Organisatoren der örtlichen SPÖ planen vier Abende, an denen jeweils bestimmte Themen in den Fokus gerückt werden.

Start ist am Donnerstag, 30 März, ab 19 Uhr im Haus der Begegnung (HDB, Arbeiterheimstraße 23): An diesem Abend soll sich alles um die Themen „Elektrik, Blitzschutz und Photovoltaik“ drehen. Für die technische Präsentation und die anschließenden Fragen wird Markus Kadlec (Firma „Der Phalke“) zur Verfügung stehen.

Das Thema der Förderungen wird Norbert Flamisch vom Land NÖ erläutern. Interessierte können ab sofort ihre speziellen Wünsche und Fragen schon vor der Veranstaltung unter der E-Mailadresse bauenundrenovieren@gmx.at bekannt geben.

Weitere Themenschwerpunkte sind geplant

Es sind noch weitere Termine mit den verschiedensten Schwerpunkten geplant: Am 22. Juni steht das Thema „Heizung alternativ“ auf dem Programm, am 28. September dreht sich alles um „Dämmung und Schallschutz“ und am 30. November geht es schließlich um Brunnenbau.

Die Veranstaltungen finden jeweils an Donnerstagen (19 Uhr) im HDB statt. Zu den jeweiligen Schwerpunkten werden ausgewählte Fachleute Vorträge halten und alle Fragen beantworten.

